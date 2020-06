Giorno della memoria per le vittime del Covid, Modena (Lega): «Un giusto omaggio e ricordo»

Approvato all'unanimità nell'ultimo consiglio comunale di Cinisello Balsamo, andato in scena lunedì 8 giugno, l'ordine del giorno presentato dal consigliere comunale della Lega Filippo Modena che proponeva l'istituzione di un giorno della memoria in ricordo delle vittime da Covid-19.

Proprio il consigliere comunale Modena spiega il suo ordine del giorno "Commemorazione delle vittime da Covid-19 e riconoscimento personale medico": «Tre mesi fa la nostra vita improvvisamente è cambiata, siamo stati travolti da un virus subdolo che senza chiedere nulla e senza farsi sentire è entrato nella nostra vita, così da cambiare tutto, tutto quello che ci sembrava scontato, dovuto, il rapporto con i nostri cari, il rapporto con i nostri conoscenti, il rapporto con tutta la società».

Prosegue il leghista: «Il nostro Paese è stato il primo paese in occidente a essere colpito e a oggi ci sono più di 30.000 morti accertati, numeri che hanno raggiunto livelli paragonabili a quelli delle pagine più tristi dell’umanità durante le guerre mondiali».

Modena ripercorre i mesi passati: «Tutti noi abbiamo sotto gli occhi quelle immagini tristi di quelle bare trasportate dai camion militari a causa di un elevato numero di decessi che ha portato in crisi i servizi funerari e il nostro Comune ne sa qualcosa perché senza pensarci un secondo ha aperto le sue porte e si è dato da fare come meglio poteva per sostenere le comunità più colpite».

Da qui la scelta di presentare un ODG: «Per questi motivi ho voluto presentare un ordine del giorno per poter dare, nel mio piccolo, un input importante e rendere omaggio a tutte le persone che ci hanno lasciato e che non hanno potuto ricevere l’ultimo saluto dai propri cari e per far sì che tutto l’impegno dato dal personale medico con tutte le loro forze e mezzi, mettendo in pericolo persino la loro salute, non vengano mai dimenticate».

Poi continua: «Grazie a questo ordine del giorno, approvato a unanimità, Cinisello attraverso giornate commemorative e simboli posti in luoghi della città darà il giusto omaggio e ricordo alle persone che ci hanno lasciato e a tutti gli operatori medici che hanno lottato duramente per lunghi mesi».

Infine termina: «Ci tengo infine a ringraziare in particolar modo tutti i colleghi di maggioranza, per avermi supportato e ad aver contribuito a migliorare ancor di più questo ODG, e anche alla minoranza che ha dato il giusto segnale di dialogo e condivisione in questo momento così difficile per tutti».