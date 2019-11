Lega contro don Borghi: «La sua non è una predica, ma accuse con fini politici a Ghilardi»

Dopo la lettera aperta scritta dal parroco don Claudio Borghi della chiesa San Giuseppe di Balsamo, indirizzata al sindaco Giacomo Ghilardi e che ha creato molti spunti e discussioni in città visto è stato letto come una "bacchettata" pubblica al primo cittadino per la sua partecipazione a un convegno di CasaPound a Monza (poi non avvenuta per motivi di salute), ora arrivano le reazioni dal mondo leghista.

Il consigliere comunale del Carroccio Augusto Meroni racconta: «Quando ero piccolo, il prete del mio quartiere (ricordo ancora il suo nome, nonostante siano passati 40 anni) don Giancarlo, passava le giornate a insegnare religione nelle scuole, fare catechismo e impegnarsi nell'oratorio della Cornaggia che era la sua grande passione».

Prosegue meroni: «Aiutava tutti, ma se doveva "bacchettare" qualcuno non esitava a farlo, anche con i suoi modi burberi. In tutti gli anni che ho frequentato l'oratorio, mai e poi mai è stata fatta politica, nemmeno velatamente».

Continua Meroni: «Adesso i tempi sono cambiati e alcuni don fanno la morale di cosa sia giusto e cosa no al sindaco, dispensando consigli condivisibili o no, salvo poi scoprire che sono schierati politicamente, però non si può dire».

L'accusa della Lega è chiara e si riferisce alla presentazione del libro di don Borghi "Sogni di Dio, speranza dell'uomo", avvenuta a maggio 2018, durante la campagna elettorale di Siria Trezzi (PD) per le elezioni comunali. Un collegamento tra religione e politica che non è sfuggito al Carroccio.

Termina Meroni: «Quindi facciamo finta di niente, io preferisco tenermi stretto il ricordo di don Giancarlo, un grande prete, nonostante i suoi difetti. Ciao don, prega da lassù per noi e aiutaci a sopportare questa ipocrisia ideologica dilagante».