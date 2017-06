Violenta rissa in Crocetta, Lega Nord: «Liberiamo il quartiere dalla criminalità»

La Lega Nord di Cinisello Balsamo da una parte gioisce per la vittoria al ballottaggio da parte dei "cugini" di Sesto San Giovanni che hanno vinto nel weekend il ballottaggio strappando il Comune all'ormai ex Stalingrado d'Italia (e sognano di fare lo stesso nel 2018), dall'altra denunciano un episodio di violenza andato in scena nel quartiere Crocetta dei giorni scorsi.

Precisamente la Lega Nord si riferisce a un episodio verificatosi nel pomeriggio del 22 giugno «tra lo stupore e la paura dei passanti e dei residenti».

Questo quanto dichiarato dal capogruppo della Lega in consiglio comunale a Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi: «Una violenta rissa e' scaturita tra i giardinetti di via Friuli e la scuola Anna Frank dove due distinti gruppi di persone si sono fronteggiati a pugni, calci, ma soprattutto utilizzando bottiglie rotte con spargimento di sangue ovunque».

Prosegue Ghilardi: «Il rischio di coinvolgere e di mettere in pericolo qualche innocente passante o bambino è stato molto elevato».

Ancora il consigliere comunale leghista: «Questa situazione è figlia di un quartiere allo sbando, nella quale prevalgono l’abusivismo, lo spaccio di droga e le attività illecite. Più volte i residenti hanno chiesto invano al sindaco di vietare l'utilizzo di bottiglie di vetro proprio per le conseguenze dovute all'elevato tasso alcolico raggiunto quotidianamente da queste persone».

Chiude la Lega Nord: «I residenti del quartiere Crocetta non possono vivere in balia di questi personaggi e dopo anni di lassismo da parte del sindaco vi è la necessità di lìberare la Crocetta da violenza e criminalità».