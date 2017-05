Sabato 27 maggio dieci gazebo della Lega Nord contro i «102 presunti profughi»

I nuovi arrivi di richiedenti asilo a Cinisello Balsamo fanno reagire duramente la Lega Nord locale che non ci sta e si mobilita nelle piazze coi suoi gazebo, ben dieci organizzati per il prossimo sabato, 27 maggio.

Così dalla Lega Nord, per bocca dei due esponenti di spicco Jari Colla (consigliere regionale) e Giacomo Ghilardi (consigliere comunale): «A seguito della firma del protocollo tra Prefetto di Milano e il ministro Minniti, il sindaco di Cinisello Balsamo (Siria Trezzi, ndr) ha dato l'assenso all'accoglienza dei presunti profughi, col risultato che a breve ci troveremo 102 immigrati a spasso per le strade della città, il tutto naturalmente a spese dei contribuenti italiani».

I due proseguono a una sola voce: «Per noi è un dovere morale non fermarsi alle parole e informare la cittadinanza. Per questo motivo abbiamo organizzato sabato 27 maggio dieci gazebo nelle principali vie di Cinisello per protestare contro le fallimentari politiche migratorie del Pd e della sinistra a livello comunale e nazionale».

I punti prescelti per i gazebo sono sparsi su tutta Cinisello Balsamo, tra piazze e vie: Gramsci/Martiri di Fossoli, Garibaldi, Romagna, Cilea, Mozart, Costa, Italia, Marconi, ospedale Bassini/parco Nord, Longoni/Carrefour.

La Lega Nord continua l'attacco: «Sinistra che, una volta di più, dimostra di avere unicamente a cuore l'accoglienza degli immigrati che, come ci dimostrano i dati ufficiali, la stragrande maggioranza di loro non otterrà lo status di profugo risultando quindi veri e propri clandestini».

Chiudono i due guardando a Cinisello Balsamo: «La nostra priorità resta invece quella di aiutare la nostra gente in difficoltà, i commercianti in crisi, i lavoratori precari, le famiglie che non arrivano a fine mese e i giovani che non possono progettare un futuro».

