Area cani di Borgomisto, Bognanni (Lega): «C'era un grave pericolo igienico-sanitario»

Arriva a stretto giro la replica da parte della Lega alle accuse sollevate dal Partito Democratico e dall'ex assessore Ivano Ruffa, relativamente alla rimozione dell'area cani tra le vie Respighi, Rossini e Sauro.

Durissime sono le parole della consigliere comunale Silvana Bognanni che si rivolge in primis a Ruffa: «Volevo rispondere alle sue accuse fatte sullo smantellamento dell'area cani di via Rossini-Respighi zona Borgomisto».

Prosegue la leghista: «Lei era assessore ai lavori pubblici, ambiente, ecologia, mobilità e trasporti della giunta uscente, parla tanto del sindaco Ghilardi insinuando di non salvaguardare gli animali quando invece dovrebbe sapere benissimo quali erano le problematiche di quell'area visto che se ne avrebbe dovuto occupare».

Ancora Bognanni: «Le sono stati inviati sms e foto in cui si evidenziava quali erano le problematiche, da lei ignorate e non considerate; purtroppo l'inciviltà delle persone e il mancato interessamento da parte sua hanno fatto sì che il problema divenisse sempre più grave».

La consigliera prosegue: «Il motivo dello smantellamento dell'area cani in questione è igienico-sanitario, proprio per salvaguardare la sicurezza e la salute dei cittadini oltre a quella degli animali».

Bognanni attacca: «Lei parla tanto di educare i bambini a giocare con gli animali, si è verissimo, ma dovrebbe sapere che gli escrementi degli animali se lasciati per tanto tempo emanano del gas nocivo e pericoloso per chi lo respira specialmente per i bambini, provocando malattie, precisamente la toxocara. Invito tutti i cittadini a documentarsi su ciò che dico».

Chiude Bognanni, presente durante la rimozione dell'area cani sopra citata: «Cinisello Balsamo piano piano, grazie alla nuova amministrazione Ghilardi, sta cambiando volto. Si sta lavorando per portare finalmente ordine e pulizia».