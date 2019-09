Gli esponenti della Lega cinisellese presenti allo storico raduno di Pontida, tutte le foto

Nel tradizionale raduno della Lega a Pontida che si è tenuto nel weekend appena trascorso era presente anche una folta delegazione proveniente da Cinisello Balsamo.

Tra i tanti spiccano ill deputato cinisellese Jari Colla, il segretario locale Mauro Grolli e alcuni consiglieri comunali come Augusto Meroni, Rino Daino e Maria Concetta Raho. Assente giustificato invece il sindaco Giacomo Ghilardi, in trasferta a Mazzarino per rinforzare il gemellaggio con la cittadina siciliana.

Qui di seguito una carrellatta di immagini che raccontano un po' la giornata passata dagli esponenti del Carroccio a Pontida.