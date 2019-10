Lega difende Ghilardi su CasaPound: «PD sciacallo che scredita l'uomo, non il sindaco»

La Lega di Cinisello Balsamo si schiera a protezione del proprio sindaco Giacomo Ghilardi, oggetto di forti attacchi provenienti dal centrosinistra per la sua prossima partecipazione al convegno organizzato da CasaPound a Monza (venerdì 25 ottobre).

A difendere la scelta del primo cittadino ci pensa il consigliere del Carroccio Augusto Meroni che replica al PD cinisellese: «Il PD si conferma ancora una volta il peggio che ci possa essere! A distanza di due settimane dall'approvazione dell'odg sulla comunicazione non ostile in consiglio comunale ,questi sono i risultati».

Prosegue Meroni: «Sciacallaggio allo stato puro e assoluta mancanza di rispetto e sensibilità verso una persona (il sindaco) che ha appena subito un intervento chirurgico».

Continua il consigliere: «Vergognatevi, le continue batoste elettorali non vi hanno insegnato nulla. La vostra arroganza e presunzione non ha limiti. Mettetevi in testa che siete gli ultimi in questo Paese a poter dire cosa è giusto e cosa è sbagliato, con chi bisogna dialogare e con chi no».

Anche la consigliera leghista Maria Concetta Raho si spende per il proprio sindaco: «Nuovi attacchi, anzi una vera azione di sciacallaggio ai danni di Giacomo Ghilardi inferto dal PD, la sinistra "democratica", che accusa il sindaco di essere un razzista, xenofobo e fascista».

Prosegue Raho: «La sua colpa? Quella di aver accettato di partecipare all'invito di CasaPound al prossimo congresso che si terrà venerdi 25 a Monza. Gli attacchi e soprattutto le accuse sono davvero violente, ma ciò che fa ancor più rabbrividire è che provengono da coloro che non solo si descrivono democratici, ma che nell'ultimo consiglio comunale hanno votato a favore dell'odg avente come tema "Comunicazione non Ostile"».

E ancora: «Complimenti per la coerenza. Scandalose le accuse, neanche velate, ma così dirette che hanno come unico obiettivo quello di attaccare, screditare Giacomo Ghilardi non solo come sindaco, ma anche come uomo».

Infine termina: «Un pugno di consensi in più non potrà sicuramente cancellare quanto Cinisello Balsamo nelle ultime elezioni amministrative ha decretato, la sconfitta di questi pseudo paladini della democrazia».