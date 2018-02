Approvate le telecamere in città, Ghilardi: «Le nostre richieste stanno diventando realtà»

L'ufficialità, arrivata dal consiglio comunale di Cinisello Balsamo, dell'arrivo di tredici telecamere in città, fa esultare chi si è battuto da tempo per ottenerle. Prima è stato il turno del consigliere comunale Giuseppe Berlino (La Tua Città"), ora è la volta del consigliere comunale della Lega Giacomo Ghilardi.

Così il leader locale del Carroccio: «Habemus regolamente video-sorveglianza! In questi anni il centrodestra cinisellese ha presentato svariati documenti e interrogazioni in consiglio comunale richiedendo a gran voce un sistema di video sorveglianza che garantisse il monitoraggio di alcuni punti critici in città e supportasse l'eccellente lavoro delle forze dell'ordine».

Prosegue Ghilardi: «Il centrosinistra, come spesso accade, ha sempre fatto orecchie da mercante perdendo di fatto del tempo prezioso».

Il consigliere spiega: «Dopo tante battaglie per la cittadinanza, le nostre richieste stanno per diventare realtà. Abbiamo approvato in consiglio (nella serata del 15 febbraio, ndr) il regolamento per la video-sorveglianza e verranno installate prossimamente telecamere solo in alcuni punti della città. Sicuramente ci sarà da lavorare sodo per garantire una copertura capillare».