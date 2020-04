Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via XXV Aprile

Ghilardi scrive a Sala: «Investiamo su servizi e infrastrutture, piste ciclabili e mobilità dolce»

Il sindaco Giacomo Ghilardi ha scritto al sindaco di Milano e della Città Metropolitana Giuseppe Sala per sollecitare un intervento concreto e rapido sul tema della mobilità dolce: «Facciamo in modo che la Città Metropolitana non rimanga solo una lettera morta»