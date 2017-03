Filarmonica Paganelli e La Verdi assieme per una lezione-concerto dedicata ai bambini

Lunedì 27 marzo, alle ore 10 presso l'auditorium La Verdi in Largo Mahler a Milano, si terrà uno spettacolo teatrale della Filarmonica Paganelli, proprio in collaborazione con La Verdi meneghina: una vivace esperienza per i bambini, ma anche per gli adulti che saranno presenti.

Lo show, dal nome "Orchestra di fiati e percussioni tutti i bambini in silenzio...la Filarmonica accorda!!!" rientra nell'ambito del progetto International e sarà sotto l'attenta regia di Danilo Faravelli, che è anche lo sceneggiatore della performance.

Il plot: un'attrice calata nel ruolo di Tamburina incoraggia i bambini presenti in sala a darle manforte nel compimento di un'impresa appassionante: colorare di suoni la nera immobilità dell'ostile Silenzio impersonato da una giovane ballerina.

L'avventura culmina nel pieno successo di un'esecuzioneorchestrale su sui l'amminsito Silenzio conoscerà la musica e gli strumenti che la producono riconciliandosi così con i suoni dell'arte musicale.

Il gran finale è un vero e proprio capolavoro: un concerto per i bambini, Disney Fantasy, Happy, Frozen, Pirati dei Caraibi sono solo alcuni dei brani che l'orchestra, diretta dal maestro Donatella Azzarelli, eseguirà appositamente per loro.

Durante lo spettacolo saranno inoltre illustrate e spiegate le caratteristiche degli strumenti che compongono l'orchestra. I bambini vivranno un'esperienza di ascolto partecipato e potranno interagire con i musicisti.