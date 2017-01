La Civica Scuola di Musica pensa ai piccoli: due corsi specifici per bimbi da 0 a 6 anni

Quest'anno la "Civica Scuola di Musica Salvatore Licitra" di Cinisello Balsamo ha deciso di realizzare nuovi corsi dedicati ai più piccoli.

Partiranno prossimamente, infatti, due nuove proposte: "Sviluppo Musicalità" e "Musica In Fasce", entrambe basate sulla "Music Learning Theory" di Gordon.

Il corso "Sviluppo musicalità", in particolare, è dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni e mira al coinvolgimento dei bambini in attività informali di gioco educativo musicale, incoraggiandoli a vivere insieme la musica.

Gli obiettivi del corso sono l’ascolto consapevole, l’acquisizione di intonazione e senso ritmico, lo sviluppo della capacità di pensare e memorizzare frasi musicali, e la coordinazione fra pensiero musicale, respiro, corpo e voce.

Il secondo corso, "Musica In Fasce", è invece dedicato ai bambini di età compresa tra gli 0 e i 3 anni. Le lezioni propongono un contesto stimolante in cui i bambini, accompagnati dai genitori, sono liberi di muoversi nello spazio entrando così in contatto con il linguaggio dei suoni.

Il corso ha l’obiettivo di sviluppare, fin dalla primissima infanzia, l’orecchio e l’attitudine musicale dei bambini.

Sabato 4 febbraio 2017, presso la Civica Scuola di Musica, si terranno le lezioni di prova gratuite relative ai corsi.

Le lezioni, gratuite e senza impegno di iscrizione, dovranno essere prenotate telefonicamente allo 02.66.00.395 o via mail a scuolamusicacb@comune.cinisello-balsamo.mi.it entro il 31 gennaio 2017.