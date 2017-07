L'illuminazione di Cinisello diventerà al 100% pubblica ed efficiente con tecnologia LED

Approvato nella giornata di giovedì 27 luglio dalla giunta comunale l'atto che consentirà al Comune di Cinisello Balsamo di acquisire l'intera proprietà degli impianti di illuminazione pubblica cittadini.

Sul territorio, in particolare, sono presenti complessivamente 6.614 punti di luce di cui 2.890 di proprietà comunale e i rimanenti 3.724 appartenenti alla società Enel SO.L.E.

Obiettivo della decisione è quello di acquisire tutti gli impianti in modo tale da poterli inserire, entro la fine dell'anno, in un project financing volto alla riqualificazione degli stessi con nuove installazioni a LED.ù

L'importo per l'acquisizione, di 305.939,30 euro, è stato inserito nel bilancio 2017.

Spiega la decisione l'assessore ai lavori pubblici Ivano Ruffa:“L'illuminazione a LED garantirà un maggiore risparmio energetico, oltre che un miglioramento in termini di efficienza. Un processo di riqualificazione partito in fase sperimentale già nel 2015, anno in cui alcuni pali a LED sono stati collocati in piazza Costa”.