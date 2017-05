Bilancio consuntivo 2016, M5S: «Su asili nido, evasione e artigiani i conti non tornano»

Il MoVimento 5 Stelle attacca l’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo dopo la presentazione del bilancio consuntivo 2016.

Così il comunicato pentastellato: «Il ritardo ha provocato la diffida del prefetto ad approvarlo entro il 20 maggio 2017. Il M5S sta analizzando il documento e vuole segnalare alla cittadinanza le prime incongruenze che abbiamo individuato».

Proseguono dal MoVimento: «Nel programma Industria, PMI e Artigianato c’era il “ridicolo” stanziamento in spesa corrente di 270 euro in un anno, che avevamo gia’ contestato all’amministrazione in sede di discussione del bilancio preventivo. Ma la cosa piu’ incredibile è che non hanno speso nemmeno quelli perché risultano come residui 269,92 euro. Ovvero in un anno hanno speso per gli artigiani 8 centesimi di euro».

E poi c'è capitolo evasione fiscale/tasse: «L’amministrazione comunale si è vantata di combattere l’evasione e l’elusione fiscale sostenendo che ha già recuperato nel periodo 2013-2015 quasi 2 milioni di euro e che prevede di recuperare nei prossimi 3 anni circa 2,5 milioni di euro».

Ma dal bilancio consuntivo 2016 risulta «che il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, (ovvero le entrate che si prevede di non incassare) è passato da 8.441.908 euro a 11.019.307 euro con un incremento di 2.577.399 euro in un solo anno! Si dichiara che si sta recuperando l’evasione ed elusione fiscale e poi si mette a bilancio un incremento delle tasse/entrate non pagate per oltre 2,5 milioni di euro».

Infine c'è la gestione degli asili nido (0-3 anni): «Qui c’e’ una situazione dei costi fuori controllo perché a fronte di 279 posti disponibili (asili a gestione diretta e in concessione) si ha un costo di 3.389.468 euro che corrispondono a un costo annuo per bambino di 12.148 euro».

Chiudono dal MoVimento: «Significa che ogni bambino costa più di 1.000 euro al mese che è una cifra ben superiore alle rette richieste dagli asili nido privati. M5S continuerà ad analizzare il documento e a segnalare quello che ritiene le incongruenze nella gestione dei soldi dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo».