M5S: «La giunta cinisellese ammette di aver fallito tutti gli obiettivi elettorali tranne uno»

Il MoVimento 5 Stelle di Cinisello Balsamo attacca l'amministrazione comunale sugli obiettivi di mandato e attacca la giunta, a detta dei pentastellati, «ha dichiarato il proprio fallimento».

Questo perché venerdì 29 settemnre in consiglio comunale la giunta ha presentato per la sua approvazione il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2018-2020.

Spiegano i consiglieri comunali Giancarlo Dalla Costa e Luigi Andrea Vavassori: «Con questo documento la giunta ha praticamente “autocertificato” il proprio fallimento nella realizzazione del programma del sindaco Trezzi del 2013. Il DUP 2018-2020 è il documento dove vengono indicati gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi ovvero gli obiettivi concreti e pratici da realizzare durante il triennio 2018-2020».

Il M5S ha confrontato i circa 150 obiettivi operativi del DUP 2018-2020 con quelli del DUP 2016-2018 presentati nel 2015 e ha «scoperto che salvo uno sono ancora gli stessi. Questo significa che dal 2015 a oggi solo uno degli obiettivi operativi, che la giunta ha programmato, è stato raggiunto mentre gli altri 149 sono ancora da realizzare».

Da qui l'analisi: «La giunta con il DUP 2018-2020 ha “autocertificato” il proprio fallimento perché in 3 anni è riuscita a realizzare uno solo dei propri 150 obiettivi operativi».

Poi proseguono: «Inoltre del DUP 2018-2020, che specifica le cose da fare nel prossimo triennio, non ci sono gli obiettivi operativi relativi al PII Bettola che la giunta sta “sbandierando” in questi giorni come la rigenerazione di piazza Gramsci e la sistemazione di piazza Italia».

Chiude il MoVimento: «Mancano infine gli obiettivi operativi relativi al “Bando Periferie” che prevedono la riqualificazione della Cornaggia, il ponte ciclo-pedonale della Crocetta e la sistemazione della Scuola Bauer. Questa giunta promette sempre molto, ma realizza poco anzi uno solo dei propri obiettivi».