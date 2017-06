M5S accusa: «Silenzio del Comune sul più grande progetto dal Dopoguerra a oggi»

Il MoVimento 5 Stelle di Cinisello Balsamo, da sempre contrario al progetto, torna a denunciare l'amministrazione comunale per la poca trasparenza "sul piano di intervento integrato Bettola-ex Auchan".

In particolare i pentastellati criticano gli amministratori cinisellesi che, stando alle accuse grilline, non darebbero «il giusto risalto al progetto forse perché hanno paura che i cittadini possano presentare le osservazioni previste per legge».

Proseguono dal MoVimento: «Prendiamo atto che sul sito del Comune di Cinisello Balsamo ancora oggi manca totalmente l'avviso e i particolari progettuali per permettere ai cittadini di conoscere e intervenire nel PII in oggetto che, si sottolinea, è il più grande per dimensioni mai adottato dal Comune dal Dopoguerra».

E poi rincara la dose, perché il tutto accade «nel silenzio dell'amministrazione cittadina e la quasi totale indifferenza dei cittadini: metri cubi su metri cubi di cemento dettati dalla giunta "calce e martello" della nostra città».