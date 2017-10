"No ai nuovi fascisti", domenica 8 ottobre due cortei al Parco Nord con Bussolati e Fiano

«Siamo in tanti e siamo migliori di chi usa il buio per compiere atti di violenza fascista e di oltraggio alla nostra memoria. Ci vediamo domenica a Sesto San Giovanni, per dire "no" ai nuovi fascisti che nella notte fra il 24 e il 25 scorsi hanno devastato il Monumento al Deportato del Parco Nord».

E' con queste parole che il segretario metropolitano del Partito Democratico Pietro Bussolati conferma la sua presenza, assieme a quella di Emanuele Fiano, l'associazione nazionale "Ex Deportati Sesto San Giovanni Monza" e ANPI Provinciale di Milano, alla manifestazione che si terrà domenica 8 ottobre indetta dall'ENAD.

Il programma della manifestazione prevede il ritrovo alle ore 10 da parte di due cortei, uno partirà da via Clerici 150, presso il parcheggio consortile a Sesto San Giovanni, il secondo presso il Municipio 9 in viale Suzzani (ingresso al Parco Nord). Alle ore 10.30 i due cortei uniti saranno in manifestazione al motto "No ai nuovi fascisti".