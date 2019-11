Nuove aree gioco per i bambini nei parchi e giardini, Parisi: «Più sicure e moderne»

Sono partiti in questi giorni a Cinisello Balsamo i lavori per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle aree gioco nei giardini e parchi pubblici, dopo la verifica nei mesi scorsi dello stato di manutenzione.

Gli interventi interesseranno undici aree comunali, alcune anche di grande estensione: parco di via Manin-Speri, parco di via Adamoli Giovagnoli, parco degli Alpini, parco di via Ariosto, giardino della scuola Costa, parco di via Togliatti-Monte Ortigara, parco della Costituzione, parco via Cilea/Giolitti, parco della Pace, parco Canada, nuova area giochi via Guicciardini.

L'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Parisi spiega: «Si tratta di interventi importanti per la nostra città che i cittadini attendevano da tempo. Molte delle strutture, infatti, sono obsolete e danneggiate, altre invece andranno sistemate e ampliate. Finalmente i bimbi potranno tornare a giocare nei parchi con nuove attrezzature, più sicure e moderne».

Nelle aree verranno posate infatti nuove attrezzature per il gioco dei bambini e verrà realizzata una nuova pavimentazione antitrauma per la sicurezza dei piccoli fruitori.

Le aree interessate dai lavori verranno delimitate da una recinzione di cantiere e rimarranno chiuse fino alla fine dei lavori, al termine dei quali sarà posata la cartellonistica con la denominazione del parco e le prescrizioni per l’uso delle attrezzature.

Il costo dell’intervento supera i 200.000 euro.