Al via la manutenzione straordinaria negli edifici pubblici su luci stradali e asili nido

I lavori riguarderanno la pubblica illuminazione, in particolare la messa a punto di 60 corpi illuminanti non funzionanti per disservizi. Altro intervento significativo riguarda la posa di impianti di condizionamento nei nidi La Nave, Arcobaleno e Girasole