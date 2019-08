Scuole Lincoln e Bauer pronte il nuovo anno scolastico, ecco i risultati dei lavori estivi

Nei giorni scorsi il sindaco Giacomo Ghilardi è stato in sopralluogo alla scuola Lincoln di Cinisello Balsamo in via Giordano Bruno per verificare i lavori effettuati per risolvere i problemi di cui si è occupato il cantiere durante il periodo estivo.

Così racconta il primo cittadino: «Alla Lincoln abbiamo risolto il problema di sicurezza delle controsoffittature e dell’antisfondellamento, abbiamo sostituito i corpi illuminanti con nuove lampade a led e realizzato le linee vita anticaduta».

Poi parla anche della scuola Bauer di viale dei Partigiani dove è stata «realizzata una nuova struttura per ospitare la nuova caldaia e abbiamo sostituito quella vecchia ormai malfunzionante».

Le due scuole ora sono pronte per il nuovo anno scolastico, ma da settembre verrà fatto un nuovo punto generale su tutti i plessi scolastici per mettere già in agenda i prossimi interventi futuri.