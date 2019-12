Manutenzione straordinaria per le case comunali di via Cervi e Martiri Palestinesi

Nei giorni precedenti alle festività natalizie la giunta di Cinisello Balsamo ha approvato due progetti esecutivi che danno il via libera a dei lavori di manutenzione straordinaria per le abitazioni di proprietà comunale in via Fratelli Cervi 7/9 e in via Martiri Palestinesi.

Per quanto riguarda il progetto di via Fratelli Cervi (il cui costo è intorno ai 140.000 euro) si parla del "lotto 1", in cui si avvierà la demolizione dei box prefabbricati esterni, verrà realizzato un parcheggio condominile e verrà creata una rete di smaltimento delle acque bianche.

Il progetto che interessa invece via Martiri Palestinesi (il cui costo è di circa 270.000 euro) riguarda l'impianto di estinzione incendi e delle dorsali idriche degli edifici residenziali comunali.

Questi due prossimi cantieri si sono resi necessari per adeguare gli edifici alle normative vigenti e per garantire un adeguato status di sicurezza per gli abitanti dei caseggiati comunali.