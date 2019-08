Agosto di interventi mirati sul verde, Ghilardi: «Ridiamo bellezza e dignità a Cinisello»

La cura delle aree pubbliche e del verde cittadino non è andata in vacanza a Cinisello Balsamo neanche nel mese di agosto. Sono proseguiti infatti gli interventi contro le zanzare, sia sulle larve, sia sugli esemplari adulti, in continuità con le azioni svolte nei mesi scorsi.

Come da programma, a partire da martedì 20 agosto ripartirà un nuovo intervento di disinfestazione nei parchi e nelle scuole sede di centri estivi.

Nel Parco di Villa Ghirlanda è stata conclusa la manutenzione di tutte le panchine e il taglio degli infestanti nella zona a bosco. Nei prossimi giorni verranno sostituiti i tiranti che consolidano alcuni alberi storici presenti nel parco.

Lunedì 26 agosto, salvo maltempo, sarà avviato il settimo taglio dell’erba, continuerà la pulizia e la sistemazione delle aree verdi cittadine. Anche le aree cani saranno oggetto di manutenzione.

Infatti, nel mese di settembre, sono in calendario gli interventi per la sistemazione delle aree collocate nei seguenti giardini: Marx, Sirtori-Giovagnoli, Filzi-Monfalcone, Verga e Respighi dove verranno rimossi i plinti dei paletti che fungevano da recinzione dell’ex area cani.

Il primo cittadino Giacomo Ghilardi spiega: «Un verde curato restituisce decoro alla nostra città. In questi mesi estivi numerosi gli interventi che hanno coinvolto diversi attori: l’ufficio ambiente ha programmato i lavori, la Nord Milano Ambiente è spesso dovuta intervenire per pulire le aree interessate dalla manutenzione, la Protezione Civile ha utilizzato i propri mezzi per bonificare aree lasciate da tempo in stato di abbandono».

Poi termina: «La puntuale programmazione e la sinergia tra tutti questi soggetti ci ha permesso di restituire dignità e bellezza alla nostra città».