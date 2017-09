Perde il controllo della moto e si schianta contro un'auto: morto Massimiliano Povia

In un tragico incidente stradale ha perso la vita Massimiliano Povia, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle di Cinisello Balsamo, persona molto conosciuta in città, non solo perché fu uno dei fondatori del movimento grillino locale. Aveva quarantotto anni ed è morto a Peschiera Borromeo nella mattinata di giovedì 21 settembre; secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo della sua moto schiantandosi contro un'automobile che stava sopraggiungendo in senso contrario.

Ad annunciarlo è proprio il gruppo M5S locale: «Ci ha lasciati a causa di un gravissimo incidente stradale. Era tra i fondatori del M5S di Cinisello Balsamo e in tutti questi anni non si è mai risparmiato in partecipazione ed energie profuse nonostante gli impegni di lavoro lo pressassero fino a tardi».

Continuano i pentastellati: «Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo sa quanta passione dedicava a ciò che faceva; era una colonna portante del M5S locale. Alla moglie e alla figlia va tutto il nostro cordoglio e vicinanza per questa terribile perdita».

La pagina Facebook di Povia è stata letteralmente inondata in queste ore di messaggi di condoglianze, tra cui spiccano anche qualche ricordo di alcuni esponenti politici locali. E anche il consiglio comunale cinisellese l'ha ricordato nel corso dell'ultima seduta consiliare.

E' il caso per esempio dell'assessore Ivano Ruffa: «Ho conosciuto Max nel corso di questi anni. Una persona a modo, bravo, fortemente impegnato con l'obiettivo di migliorare le cose. Aveva idee diverse e lontane dalle mie, ma spesso si discuteva sul come poter fare qualcosa di positivo. Sono immensamente dispiaciuto».

Prosegue Ruffa: «Cinisello perde una bravissima persona. Sentite condoglianze alla sua famiglia. Mi mancherai Max».

Poi Ruffa aggiunge: «Una notizia incredibile che mai avremmo voluto sentire. Ti abbiamo ricordato in consiglio comunale. Ufficialmente, un omaggio alla tua memoria. Sei stato un grande lottatore intento a migliorare questo posto qua e la nostra città. Riposa in pace. Ciao Max. Anche se io sono molto lontano dal Movimento, ti saluto cosi: "A riveder le stelle"».

Anche il consigliere comunale de La Tua Città Giuseppe Berlino ricorda Povia: «È stata per me una notizia tristissima, ho fatto fatica a crederci, abbiamo condiviso tanti bei momenti nel gruppo GSL seguendo insieme le nostre figlie a nuoto. Sono amaramente e immensamente dispiaciuto e mi unisco al dolore di Cristina, di Angela e dei suoi cari. Riposa in pace Max».

Naturalmente anche gli esponenti locali del Movimento 5 Stelle lo ricordano. E' il caso del consigliere regionale Stefano Buffagni: «Grazie per aver condiviso con noi un pezzo di strada. Buon cammino, Riposa in pace». Oppure il deputato Massimo De Rosa: «Devastato dalla notizia tremenda. Un abbraccio ai familiari. Abbiamo perso una grande persona».

Proprio Massimiliano Povia a luglio scriveva su Facebook, citando Vasco Rossi con parole che ora assumono un significato purtroppo molto attuale: «Perchè la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia…».

Gallery