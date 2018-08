L'atleta Edoardo De Rosa della Ares vince la medaglia d'oro agli Europei FOTO e VIDEO

Grandissimo risultato per l'atleta della società Ares di Cinisello Balsamo Edoardo De Rosa che ha conquistato la medaglia d'oro agli Europei nella categoria "Cavallo con Maniglie" che si stanno tenendo a Glasgow in questi giorni estivi.

Queste le prime parole dell'atleta che è apparso visibilmente emozionato dopo la premiazione (qui sotto il video della sua dichiarazione post-vittoria, ndr): «Ciao a tutti, mi ritrovo qui con l'oro al collo. Un mio piccolo sogno, il mio obiettivo da fin quando ero piccolo. Un'emozione fantastica e unica».

A complimentarsi con lui sono in primis i vertici di Ares, il presidente Antonio Lombardo e la vice presidente Cristina Buraschi, che non nascondono la propria gioia: «Siamo troppo contenti, con immensa emozione e grandissima felicità e orgoglio ringraziamo Edoardo De Rosa per aver conquistato il podio più alto d'Europa!».

Proseguono i due: «Una splendida medaglia d'oro nella specialità cavallo con maniglie, un esercizio strepitoso e impeccabile (qui sopra il video della sua prestazione, ndr) ha permesso a Edo di vincere una grande sfida raggiungendo un obiettivo di importanza indescrivibile! Grande Edo! Continua così».

Anche l'ex sindaco cinisellese (ora consigliere comunale del Partito Democratico) Siria Trezzi si complimenta con lui: «Grande Edoardo De Rosa, atleta della società Ares di Cinisello Balsamo, che ha vinto una medaglia d’oro agli Europei nella sua categoria».

Prosegue Trezzi: «Ho conosciuto Edoardo a giugno già protagonista di successi importanti e attendeva gli Europei. Attesa premiata (qui sopra il video della premiazione, ndr)! Bravissimo lui e complimenti alla società di ginnastica artistica che rende lustro alla nostra città».

