Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Donato Bramante

L'8 e il 22 settembre torna il "Mercatino delle Pulci" a Cinisello, si terrà nel rione Bellaria

Per due domeniche, 8 e 22 settembre, torna il "Mercatino della Pulci" con una rinnovata veste e sotto la guida di una nuova associazione. Verrà collocato nel quartiere Bellaria, nell'area del posteggio di via Bramante angolo via Guardi