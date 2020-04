Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via XXV Aprile

Addio a Pasquale Senatore, morto per Coronavirus lo storico dipendente comunale

Comune di Cinisello Balsamo in lutto per la scomparsa del proprio dipendente comunale, in carica dal 1997, a causa di infezione da Covid-19. Era da settimane ricoverato in ospedale ed è spirato nel tardo pomeriggio di domenica 5 aprile