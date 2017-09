Lutto ANFFAS, si spegne l'ex presidente Maria Beretta, il ricordo di Gasparini e Cacopardi

Nella giornata di venerdì 22 settembre si celebreranno i funerali dell'ex presidente di ANFFAS di Cinisello Balsamo Maria Locatelli Beretta, presso la chiesa Sant'Ambrogio (piazza Gramsci, Cinisello Balsamo) alle ore 10.

Ad annunciare la notizia ci pensa Antonio Cacopardi, di Anffas Onlus NordMilano: «Il 21 settembre è venuta a mancare la dottoressa Maria Locatelli Beretta, che tutti noi ricordiamo con grande affetto e con grande stima. Quello che la nostra associazione vive, è nato tutto dalla sua intelligenza, dalla sua sensibilità e dal suo spirito di servizio nei confronti della nostra associazione e della nostra città. Uniamoci alla preghiera del figlio Stefano e soprattutto a quella della figlia Paola che vive in stato di maggiore difficoltà».

A ricordare la sua figura ci pensa chi l'ha conosciuta da molto vicino, cioè l'ex sindaco cinisellese Daniela Gasparini, ora deputata: «Molti la conoscono, perché é stata una delle persone più impegnate per far riconoscere i diritti dei disabili, ma da alcuni anni la sua salute non le ha permesso di essere presente nei momenti pubblici e molti giovani cittadini/e non sanno chi era Maria».

E allora parte il ricordo: «Per questo desidero scrivere un ricordo di lei perché penso che una comunità debba essere grata verso chi si é impegnato per garantire i diritti dei più fragili e far crescere culturalmente tutti».

Scrive Gasparini su Facebook: «Ho conosciuto Maria nel 1974, ci siamo incontrate (da mamme) alla scuola materna Cipelletti di Sant'Eusebio, era una scuola privata e insieme ci battemmo perché diventasse pubblica. Come é stato. Potrei proprio dire che Maria é stata una delle prime persone che mi ha coinvolto in sfide che riguardavano il bene comune».

Continua Gasparini: «Ho poi vissuto un intenso rapporto con lei quando, diventata assessore alla scuola e ai servizi sociali, ci siamo trovate in piena sintonia nel differenziare e ampliare i servizi per i giovani con disabilità. Ma credo che Maria, donna coraggiosa e volitiva, abbia il grande merito di aver condotto l'ANFFAS da associazione che collaborava con le istituzioni per migliorare i servizi resi e per garantire i giusti diritti ai propri associati, a associazione che si metteva in gioco per offrire essa stessa servizi in una logica di sussidiarietà e per aiutare anche la pubblica amministrazione ad affrontare in modo meno "burocratico" le risposte ai bisogni dei propri cittadini».

E ancora: «Prima la sede in via Canzio, poi la Cascina Pacchetti sono stati luoghi che abbiamo pensato insieme per garantire la possibilità di organizzare attività e servizi utili anche per tutti i cittadini. Certo dopo di lei Antonio Cacopardi ha dato continuità e stabilità a quella svolta e ha ampliato ulteriormente l'impegno a sostegno dei più fragili, ma certo Maria é stata colei che ha lanciato il cuore oltre l'ostacolo».

Chiude Gasparini: «Grazie Maria per la tua passione, per il tuo esempio, per l'affetto che mi hai sempre donato. I cinisellesi-balsamesi ti debbono essere grati».