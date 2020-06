Il cinisellese Pierino Prati muore a 73 anni, l'omaggio di Ghilardi e della Stella Azzurra '56

È venuto a mancare nella giornata di lunedì 22 l'ex calciatore Pierino Prati (aveva 73 anni), storico bomber italiano e internazionale, nato a Cinisello Balsamo.

A ricordarne la figura è stato il sindaco Giacomo Ghilardi che ha commentato: «L’anno scorso l’omaggio della città, in Villa Ghirlanda, per i 50 anni dalla storica tripletta in Coppa Campioni con il Milan».

Poi prosegue: «Ricordo ancora l’ultimo 13 dicembre quando, con una delegazione cinisellese, siamo andati a trovarlo per festeggiare il suo compleanno».

Infine chiude: «La città si stringe intorno al suo campione e alla sua famiglia. Non ti dimenticheremo Pierino, promesso».

Anche la Stella Azzurra '56, società sportiva cinisellese in cui Pierino diede i primi calci al pallone, lo omaggia pubblicando una sua foto-figurina su Facebook: «Noi ti possiamo ricordare così. Per tanti sei l’uomo dei gol in finale di Coppa Campioni. Per noi resterai per sempre uno dei primi ad aver avuto "LaStellaNelCuore". Ciao Pierino».

