Cinisello, trans trovata morta in casa dalla sua coinquilina: disposta l'autopsia sul corpo

La sua coinquilina l'ha vista distesa a letto a pancia in su con un "filo" di sangue che le usciva dalla bocca. Ha provato a chiamarla, ha allertato i carabinieri e i soccorritori, ma alla fine è stato tutto inutile.

Una transessuale di quarantatré anni, cittadina peruviana, è stata trovata morta domenica mattina nell'appartamento di via Friuli 29 in cui viveva a Cinisello Balsamo. A fare la tragica scoperta, all'alba, è stata la coinquilina della vittima, anche lei transessuale peruviana, di due anni più grande.

I carabinieri del nucleo operativo di Sesto hanno effettuato tutti i rilievi all'interno dell'appartamento e sul corpo della vittima: stando alle primissime informazioni, la trans non presentava segni evidenti di violenza e per questo l'ipotesi più probabile è che sia morta per cause naturali.

I militari e la magistratura, però, proprio per chiarire con certezza le circostanze del decesso, hanno deciso di disporre l'autopsia sul corpo della trans.