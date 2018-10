Cinisello, scavalca un cancello e resta infilzato a una gamba: uomo trovato morto in un parco

L'allarme è arrivato cinque minuti dopo le otto, quando l'addetto è andato ad aprire il parco e ha trovato quell'uomo immobile a terra, con una profonda ferita a una gamba. Ferita che per lui si è poi rivelata fatale.

Un uomo di quarantanove anni, un senzatetto di origini romene, è morto lunedì mattina all'interno dell'area verde di Villa Ghirlanda a Cinisello Balsamo. Stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri, il 49enne avrebbe passato la notte in una vicina cappella spesso usata come rifugio dai clochard. In mattinata, dopo essersi svegliato, avrebbe cercato di scavalcare un cancello di circa due metri per accedere proprio al parco.

In quel momento - sempre stando ai primi rilievi - sarebbe rimasto infilzato alla gamba sinistra da uno degli spuntoni dell'inferriata e sarebbe caduto al suolo. Dopo l'allarme, in via Flora sono arrivati gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, ma per il 49enne non c'è stato nulla da fare e i dottori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.