Il gioco d'azzardo messo "in mostra", al centro culturale il Pertini tra prevenzione e vignette

Continua l'impegno dell'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo per contrastare i fenomeni della ludopatia e del gioco d'azzardo.

Dopo il lancio, che ha visto come protagonisti i gestori di bar, di una campagna di sensibilizzazione per non accogliere le slot machine nei propri esercizi, quest'anno l'attenzione si concentrerà sulle persone più giovani alle prese con problematiche legate al gioco.

L'assessore alla centralità della persona Riccardo Visentin racconta: «Il tema necessita di continua attenzione e di un monitoraggio costante da parte dell'amministrazione. Abbiamo scelto di affrontarlo con un approccio insolito e accattivante».

Da lunedì 4 a venerdì 15 novembre infatti il centro culturale il Pertini ospiterà una mostra di vignette sul tema del gioco d'azzardo patologico.

Inoltre, venerdì 8 novembre , dalle 18 alle 19.30, l'auditorium della struttura sarà teatro di una serata di incontro e di testimonianza sul tema della prevenzione dalla dipendenza dal gioco d'azzardo tra i giovani dal titolo "Gioco d'Azzardo e gioco on line a che gioco giochiamo?".

L'iniziativa sarà introdotta dalla professoressa Anna Martinetti, esperta di progetti di educazione e prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

A questo intervento seguirà una testimonianza a cura de "La Casa del Giovane" di Pavia. Al termine è previsto un aperitivo per i partecipanti.