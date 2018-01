Dal 13 al 21 gennaio mostra su Maria Teresa di Calcutta nella sala convegni di Villa Arconati

L'attività del centro culturale "Cara Beltà" nel 2018 inizia con la mostra su Santa Teresa di Calcutta dal titolo "Madre Teresa. Vita, spiritualità e messaggio".

L’esposizione sarà aperta dal 13 al 21 gennaio 2018 e si svolgerà nella sala dei convegni di Villa Arconati in piazza Gramsci 2.

Si tratta di un percorso volto a testimoniare l’immensità dell’impresa della santa dei poveri attraverso la profondità dei suoi scritti postumi e la storia della sua vita.

L'inaugurazione si terrà sabato 13 gennaio alle ore 15.30 presso la sala Paolo VI dell'oratorio San Luigi in via Fiume 2. In tale occasione interverrà la giornalista vaticanista Marina Ricci.

Realizzata in collaborazione con la cooperativa La Nostra Casa e il Centro di Aiuto alla Vita, la mostra ha ottenuto il patrocinio del Comune di Cinisello Balsamo.

Hanno sostenuto l’iniziativa anche la Fondazione Pime-Adozioni e Progetti, i Gruppi di Volontariato Vincenziano e il Decanato cittadino.

Main sponsor la Geico Taikisha, altri contributi da Vibiemme Domobar, 3G e Associazione Amici di Cristina.

