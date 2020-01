A Cinisello la Befana arriverà su due ruote come un centauro grazie agli "Amici di Denise"

Grazie all'iniziativa dell'associazione "Amici di Denise" e del club motociclistico BFC Association di Cinisello Balsamo, in collaborazione con l'amministrazione comunale, lunedì 6 gennaio, un corteo di centauri su due ruote, scortati dalla polizia locale, percorrerà le vie della città.

Quest’anno, quindi, "la Befana arriverà sulle due ruote", anziché sulla tradizionale scopa, e farà tappa nelle due piazze principali, piazza Gramsci e piazza Costa, per poi recarsi al reparto di pediatria dell'ospedale Bassini per la consegna di doni e dolciumi ai più piccoli.

Il vice sindaco Giuseppe Berlino (centauro pure lui spesso in sella ai motocicli) spiega: «Lo scopo della manifestazione della "MotoBefana benefica" è quello di portare un pizzico di gioia e allegria, riuscendo a strappare un sorriso, ai bambini della nostra città, e in particolar modo a quelli meno fortunati che in questi giorni sono ricoverati presso la struttura ospedaliera del Bassini».

L'appuntamento è previsto, a partire dalle ore 9, in piazza Gramsci con partenza del corteo alle ore 10.30.

L'invito è rivolto a tutti i possessori di moto che vorranno condividere una giornata speciale e solidale, che si concluderà poi, con un pranzo in amicizia presso il Circolo dei Cacciatori di Via Giolitti 31.

Gallery