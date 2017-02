Le famiglie sgomberate in via Filzi hanno trovato rifugio nello "Spazio 20092"

A circa due settimane dallo sgombero dell'occupazione operato dalle forze dell'ordine in Via Fabio Filzi a Cinisello Balsamo, le otto famiglie rimaste senza un tetto hanno trovato rifugio momentaneo presso lo Spazio 20092 in via Cremona 10.

Così gli attivisti del Movimento Casa: «Dopo lo sfratto ancora non si è aperto alcun tavolo con l'amministrazione comunale. E ciò nonostante il giorno stesso sia stata fatta richiesta di un incontro di fronte a un dirigente comunale e un funzionario della polizia locale».

Proseguono da via Cremona: «Nel frattempo le famiglie senza casa sono ospitate presso lo Spazio 20092, unica vera struttura d'emergenza a Cinisello Balsamo. Ma gli sfratti in città continuano e all'orizzonte non si vedono ancora soluzioni concrete, sebbene da anni Movimento Casa e Unione Inquilini portino avanti proposte e rivendicazioni possibili».

La chiusura è riferita a un video, che è stato diffuso su internet (visibile qui sopra): «Un video di Morena, che ringraziamo di cuore, racconta la vicenda e la grande manifestazione del 12 febbraio. Una casa per tutti, un tetto per chi non ce l'ha».

