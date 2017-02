Questione profughi, mozione di Visentin approvata: «Chiarezza su "immigrazione"»

Relazionare al consiglio comunale sull’andamento dei progetti locali e facilitare incontri tra gli enti gestori dei CAS (Centro Accoglienza Straordinaria) e i consiglieri comunali.

Questo è quanto deliberato in consiglio comunale, dopo la votazione che si è tenuta su una mozione urgente presentata dal consigliere comunale di Lombardia Popolare Riccardo Visentin.

Proprio lui ha spiegato: «I consiglieri comunali avranno quindi l’opportunità di dare risposte a quei cittadini che continuamente si pongono legittime domande sulla questione immigrazione, interpretando in modo efficace il ruolo per cui sono stati eletti».

Questo perché, prosegue Visentin, «il tema della gestione delle persone richiedenti protezione internazionale è molto sentito nella nostra città, come del resto in tutto il Paese. Troppo spesso questo argomento viene trattato con leggerezza, attraverso dei giudizi che non sono supportati da una reale conoscenza della questione e delle dinamiche che coinvolgono i vari livelli istituzionali».

Da qui l'idea di presentare la mozione: «Grazie a questo documento, si potrà fare ulteriore chiarezza, attraverso anche incontri dedicati che permetteranno ai consiglieri comunali, il confronto con le associazioni che aderiranno alla manifestazione di interesse tema della recente delibera di giunta».

Chiude Visentin: «Personalmente ritengo che questa sia l’unica strada percorribile, ovvero quella di approfondire il tema dell’immigrazione, piuttosto che agire per pregiudizi a causa della scarsa informazione».