Guida il suo scooter con un casco da sci, la polizia locale lo multa e sequestra il mezzo

Un uomo di 36 anni è stato fermato dagli agenti della polizia locale in un quartiere di periferia a Cinisello Balsamo mentre era alla guida del proprio scooter con addosso invece che il classico casco, un caschetto da sci.

E' un episodio curioso, che farebbe quasi sorridere, se non fosse che è una pratica che rischia di diventare "una moda invernale" ed è molto pericolosa per i guidatori, visto che in caso di caduta il caschetto da sci non è omologato per la sicurezza.

Per il motociclista è scattata una multa di 81 euro, oltre al sequestro sia dello scooter che del casco da sci.

Questo fatto di cronaca, che pare non essere isolato, rischia di diffondersi proprio per una questione di "risparmio".

Infatti i caschi da sci costano meno (circa 10 euro) dei caschi da moto e ciò spingerebbe alcune persone a usarli su strada (anche se non sono a norma di legge), anche perché il rischio di essere "pizzicati" non è così alto data la somiglianza tra casco e caschetto.