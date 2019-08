Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Piazza Antonio Gramsci

Negoziante del centro multato per 5000 euro, usava sacchetti di plastica non biodegradabile

Multa da 5.000 euro per un commerciante a Cinisello, pizzicato dagli agenti della polizia locale a usare per la vendita dei suoi prodotti ortofrutticoli dei sacchetti di plastica non biodegradabili. Sequestrate 100 chili di buste