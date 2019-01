Nasce il comitato "Educare ancora" per diffondere la proposta cristiana ai giovani

A Cinisello Balsamo è nato un nuovo comitato di cittadini, dal nome suggestivo e simbolico "Educare ancora".

A raccontare questa unione d'intenti è uno degli attivisti, Piero Manzoni: «Questo comitato nasce da una serie di incontri e confronti con varie realtà educative del territorio di Cinisello Balsamo, desiderose di mettersi in rete per riscoprire e far conoscere l’originalità della proposta educativa cristiana a tutti».

Prosegue Manzoni: «“Educare ancora” si farà promotore di quelle iniziative necessarie perché la sfida educativa sia rimessa al centro delle preoccupazioni degli adulti che hanno la responsabilità di trasmettere un’ipotesi di significato alle nuove generazioni».

Il comitato vuole anche farsi voce delle libere opere educative del territorio, perché siano debitamente riconosciute e valorizzate, per il carico di storia, di incontri e di ideali che sono il bagaglio di una società orientata al futuro e, perciò, decisamente appassionata al presente.

La presentazione ufficiale del comitato (in cui sarà svelato il proprio manifesto) e dei primi passi (c'è già l'idea di realizzare un grosso convegno in città) avverrà sabato 26 gennaio alle ore 11 presso la cooperativa "La Nostra Casa" (sala convegni, Villa Arconati, piazza Gramsci 2).