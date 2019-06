Il sindaco Giacomo Ghilardi è diventato padre, la sua compagna Silvia ha dato alla luce Mattia

Giacomo Ghilardi, il sindaco di Cinisello Balsamo, nella giornata di domenica 23 giugno è diventato padre di un maschietto, che ha preso il nome Mattia.

Ad annunciarlo è lui stesso sul social network Facebook: «Eccolo! Benvenuto al mio Mattia. Silvia sta bene e ringraziamo tutti per il grande affetto».

La "Silvia" a cui si riferisce il primo cittadino cinisellese è naturalmente la madre di Mattia, compagna del sindaco.

A fare gli auguri "in rosa" per la nascita di Mattia ci pensano anche le tre assessori donna della giunta comunale di Cinisello Balsamo, in una foto-brindisi (vedi sotto qui sotto, ndr) che le vede assieme, Daniela Maggi, Maria Gabriella Fumagalli e Valeria De Cicco: «Un brindisi a Mattia, benvenuto tra noi!».

Ora per Giacomo Ghilardi la famiglia si allarga e, oltre a pensare a cinisellesi di cui è il primo cittadino, dovrà curare anche la sua piccola creatura tutta da crescere.

