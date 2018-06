Visentin (NOI con L'ITALIA): «Il consigliere che ci rappresenterà sarà Riccardo Malavolta»

Tra i vincitori della coalizione di centrodestra a Cinisello Balsamo c'è anche "NOI con L'ITALIA", rappresentata dall'ex consigliere comunale Riccardo Visentin nell'ultima legislatura cittadina.

Pur non avendo raccolto molto al primo turno (2,98% dei votanti) la vittoria è di tutta la coalizione e così anche la cosiddetta "quarta gamba" del centrodestra gioisce per dei numeri tutt'altro che scontati e un dato certo che va sottolineato: 753 voti di cui 737 preferenze, e ciò è valso la conquista di un importantissimo seggio in consiglio comunale.

Così Visentin a rappresentanza della sua lista: «Questa mattina Cinisello Balsamo si è svegliata con un nuovo sindaco, Giacomo Ghilardi. Finalmente anche nella nostra città, dopo 72 anni, avverrà un’alternanza di governo che dovrebbe essere alla base della democrazia e della politica».

Continua Visentin che annuncia: «Sono molto contento perché abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, sia come lista che come coalizione. Riccardo Malavolta (già ex consigliere comunale, ndr) sarà il nostro consigliere comunale e a lui va tutta la mia stima. Grazie a chi si è impegnato direttamente candidandosi con "NOI con l’ITALIA" e grazie a chi ci ha sostenuto con il voto».

Poi prosegue: «Ci attende una sfida molto importante e sono certo che Giacomo saprà interpretare al meglio gli slogans che ci hanno accompagnato durante questa campagna elettorale: #lepersonealcentrodellacittà e “la rivoluzione del buon senso”. Bene adesso avanti tutta!».

Infine chiude: «Sono sempre stato dalla parte delle istituzioni, rispettando chi rappresentava la mia città pur non condividendone le scelte politiche. Spero tanto che la politica torni a essere espressione della "polis", ne abbiamo tutti bisogno. Bravo Giacomo e grazie comunque a chi negli ultimi 5 anni ha indossato il tricolore rappresentando Cinisello Balsamo. Ora tocca a noi».