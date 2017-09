Alberto Amariti nominato coordinatore cittadino di Articolo Uno-Mdp a Cinisello

Nel corso dell’assemblea degli iscritti di Articolo Uno-Mdp di Cinisello Balsamo, tenutasi mercoledì 13 settembre nella sede di via Verdi 3, l'attuale consigliere comunale Alberto Amariti è stato nominato coordinatore cittadino.

Queste le sue prime parole dopo la nomina: “Sono felice e onorato di rappresentare il punto di riferimento di una forza politica che, seppur di recente costituzione e in fase di sviluppo, ha già dimostrato di essere presente e dinamica nel dibattito politico nazionale e locale".

Prosegue Amariti: "Tra i nostri iscritti e simpatizzanti ci sono persone che hanno esperienza politica alle spalle e altre che si avvicinano per la prima volta a questo mondo".

Amariti continua: "Siamo un gruppo eterogeneo di persone che riconoscono in Articolo Uno quella forza in grado di coinvolgere non solo le anime di sinistra, ma anche quei democratici che si sono sentiti traditi dai partiti già esistenti".

Poi chiude annunciando i prossimi passi: "Abbiamo un grande entusiasmo e idee innovative per la città. Nelle prossime settimane presenteremo alla comunità cittadina le nostre proposte per costruire insieme la Cinisello Balsamo del futuro”.