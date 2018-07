Marianna compie 100 anni, il sindaco Ghilardi a casa sua per gli auguri alla centenaria

Marianna Ascoli, cittadina cinisellese, ha raggiunto nella giornata di martedì 24 luglio, il traguardo di un secolo di vita.

A farle visita nella mattinata nella sua abitazione di via XXV Aprile il primo cittadino Giacomo Ghilardi per un saluto affettuoso e la consegna di una pergamena con gli auguri.

Nonna Marianna vive con il figlio e la nuora, gode di buona salute, ed è ancora attiva e lucida.

Trascorre le sue giornate nella lettura, pregando e guardando la tv. E' appassionata di calcio, anche se non tifa una squadra in particolare, e vuole sempre essere aggiornata sulle notizie locali e nazionali.

Ha alle spalle una storia importante: nata ad Agira, in provincia di Enna, si occupa per molti anni di un negozio storico di generi alimentari, nell'87 si trasferisce a Cinisello Balsamo per raggiungere i due figli, ai quali è molto legata.

Nella nostra città comincia a dedicarsi ad attività di volontariato presso i Centri Vincenziani e nell'Unitalsi, sostenendo i più bisognosi e i malati.

Marianna ha festeggiato il suo centenario circondata dall’affetto dei due figli, la nuora e i nipoti.