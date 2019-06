Tante novità al "Punto in Comune" in vista del nuovo info-point veloce e digitalizzato

Al "Punto in Comune-Sportello del Cittadino" di Cinisello Balsamo sono arrivati nuovi arredi che migliorano l'attesa e l'accoglienza dei cittadini.

Questo è solo un primo passo verso la realizzazione di un nuovo spazio di accesso digitalizzato che consentirà di snellire sia le code che le pratiche.

Il primo elemento di novità riguarda l'acquisto di nuove sedie per il pubblico agli sportelli, più sicure, visto che le precedenti avevano delle sporgenze su cui era facile inciampare.

Sono state sostituite anche le sedie del personale agli sportelli, quelle nuove sono più comode ed ergonomiche, come previsto dalla normativa.

Ma la vera “chicca”, quella più divertente, è l'installazione di un grande monitor touch dedicato interamente al gioco dei bambini.

Dieci attività differenti che possono essere utilizzati contemporaneamente da più bimbi, che ora potranno trascorrere il loro tempo di attesa in modo più piacevole e senza annoiarsi.

Il sindaco Giacomo Ghilardi: «Ci siamo imposti di lavorare per mettere al centro i bisogni dei cittadini, ma questo è solo il primo step, il successivo sarà la realizzazione di un info-point digitalizzato che permetterà di accedere in modo più semplice e veloce a tutti quei servizi e informazioni utili che non richiedono la presenza dell'operatore».

Verrà ripristinata anche la web-tv, spenta per un guasto tecnico. Il televisore tornerà a fornire informazioni sui principali servizi comunali, mentre per gli utenti che hanno necessità di restare sempre connessi c'è la rete wifi comunale.