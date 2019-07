Pioggia battente e grandine su Cinisello, due alberi caduti, Protezione Civile in azione

Il violento nubifragio (pioggia e qualche chicco di grandine) che si è abbattuto sul milanese nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 giugno non ha risparmiato Cinisello Balsamo creando disagi sia alla circolazione del traffico che qualche episodio che ha necessitato il pronto intervento della Protezione Civile locale.

In particolar modo un albero si è abbattuto su una macchina parcheggiata in via Martinelli e un grosso ramo si è staccato da un altro albero all'incrocio tra via Risorgimento e via Alberti che è caduto sul marciapiede.

In entrambi i casi i volontari della Protezione Civile sono intervenuti e hanno messo in sicurezza le aree coadiuvati dalle forze dell'ordine.

Sul fronte sottopassi invece stavolta, rispetto a qualche giorno fa, non si sono venuti a creare dei grossi allagamenti, ma solo delle grandi pozze d'acqua piovana.