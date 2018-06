Arriva il numero per chiedere lo sfalcio del verde pubblico e segnalare problemi

Un numero verde disponibile per la cittadinanza, dalle ore 8 alle 20, tutti i giorni dell'anno, per tutte le segnalazioni legate alla manutenzione del verde pubblico, dai parchi ai giardini alle aiuole.

A Cinisello Balsamo è attivo da oggi il numero 800.995.908, un nuovo servizio che l'amministrazione comunale offre alla cittadinanza e alle imprese del territorio per segnalazioni e disservizi relativi alla manutenzione del verde pubblico.

I cittadini d'ora in poi potranno chiamare l'operatore del numero verde, che registrerà la richiesta e, in caso di interventi di manutenzione ordinaria (per esempio sfalcio erba) la girerà direttamente alle squadre dell’impresa che programmeranno l’intervento.

In caso invece di interventi di manutenzione straordinaria (per esempio potature o abbattimenti piante), la segnalazione verrà preliminarmente valutata con i tecnici del Comune circa necessità, costi e priorità dell’intervento.

In tal modo si garantirà maggior efficacia nella soluzione delle problematiche già comprese nell’appalto, rispetto del budget disponibile per gli interventi straordinari e, grazie alla registrazione delle segnalazioni su un portale dedicato, verifica dell’operato dell’impresa da parte del Comune.

Dopo i primi sei mesi di sperimentazione sarà possibile valutare i benefici introdotti dal nuovo servizio, in modo da poterlo confermare e migliorare sino a tutto il 2019.

Per le segnalazioni relative alle altre problematiche (strade, illuminazione, pulizie e rifiuti, etc…) rimangono attivi gli altri canali di comunicazione esistenti.