Piste ciclabili, dalla Regione finanziamento per collegare via XXV Aprile a via De Ponti

Nel Comune guidato dal sindaco Siria Trezzi si useranno questi soldi per la realizzazione di una nuova pista ciclabile di collegamento tra la via XXV Aprile e via De Ponti