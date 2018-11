Metro, via ai lavori per la nuova stazione: piazza con bar, negozi e centro commerciale

Prenderanno il via nei prossimi giorni il cantiere per il Cinisello Hub, la nuova "cittadella" moderna, alle porte di Monza, dove passeranno la linea M1 e la futura M5 della metropolitana, con un nuovo maxi parcheggio, attività culturali, negozi e una galleria commerciale ancora più grande. I lavori saranno suddivisi in tre lotti, il primo che sarà realizzato sarà il parcheggio da 1.500 posti auto.

In questa prima fase — come si legge in una nota diramata dal comune di Cinisello Balsamo — le opere riguarderanno l'allestimento del cantiere, la posa delle recinzioni, i primi scavi di sbancamento e la realizzazione dell'impianto fognario. Sarà necessario chiudere la via Padre Pio che collega via Bettola a via Galilei. Nel complesso i lavori dureranno tre anni.

Oltre al nodo di interscambio a servizio del capolinea della M1 e futura M5 nell'area prenderà forma una nuova piazza pubblica della mobilità con una stazione degli autobus che ospiterà 18 linee e una bicistazione comprensiva di ciclofficina. Il centro commerciale Auchan sarà ancora più grande e più moderno grazie a una nuova galleria multilivello, per l'accessibilità alla stazione della metropolitana, arricchita con bar, ristoranti, attività culturali, aggregative e di svago, tra le quali anche un multisala e un planetario.

Grazie al progetto saranno circa mille i nuovi posti di lavoro che verranno creati e le assunzioni previste che privilegeranno i residenti del nord Milano. Oltre alla costruzione di un business center prenderà forma un nuovo modello green di valorizzazione delle aree verde con un investimento pari a 16 milioni di euro che saranno destinati all'acquisizione da parte dell'Amministrazione comunale di nuove aree attualmente private nel Parco del Grugnotorto che sarà collegato all'Hub con una pista ciclabile di 4,5 chilometri.