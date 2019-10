Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via XXV Aprile

In arrivo due Jeep Renegade per la polizia locale, Ghilardi: «Scelti mezzi funzionali»

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «L'acquisto delle auto si è reso necessario per far fronte alle nuove necessità del corpo che è stato potenziato e che nei prossimi mesi, a seguito del concorso che è in corso di svolgimento, verrà ulteriormente incrementato»