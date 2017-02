25 cestini "a cono" per la raccolta dei rifiuti nelle vie, nelle piazze e nei parchi della città

Creare le condizioni migliori per tenere pulita e avere cura della città. La Nord Milano Ambiente, società partecipata che ha in gestione il servizio di igiene urbana a Cinisello Balsamo, continua a perseguire questo obiettivo con azioni mirate.

Una di queste è la posa di 25 ulteriori cestini per la raccolta dei rifiuti nelle vie, nelle piazze e nei parchi della città. I cestini sono inoltre dotati di posacenere, nel rispetto della recente normativa sui mozziconi di sigarette.

I cestini hanno il coperchio a cono per evitare il conferimento di grossi sacchi di rifiuto: un invito esplicito a non utilizzarli per la raccolta domestica al posto dei cassonetti.

I nuovi contenitori vanno ad aggiungersi ai 35 cestini per la raccolta differenziata istallati la scorsa estate che permettono ai cittadini di differenziare i rifiuti anche negli spazi pubblici.

Dopo la campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata nei contesti domestici, rafforzata dall’utilizzo dei bollini sui sacchi non idonei, e i manifesti per indirizzare i cittadini verso le buone pratiche, i nuovi contenitori rappresentano un ulteriore invito a compiere piccoli gesti quotidiani per un grande regalo all’ambiente.

Un impegno a differenziare i rifiuti che la Nord Milano Ambiente supporta anche attraverso il servizio dell'ecomobile per le vie della città, la stazione itinerante attrezzata per la raccolta, lo stoccaggio e il trasporto di piccole quantità di rifiuti speciali e pericolosi. Per ulteriori informazioni visita il sito www.nordmilanoambiente.eu

Gallery