Tutti i nomi dei consiglieri comunali, 15 per le forze di maggioranza, 9 per le opposizioni

Nel pomeriggio di lunedì 25 giugno si è insediato il neo sindaco Giacomo Ghilardi, che ha ricevuto il passaggio di consegne dalle mani dell'ex prima cittadina Siria Trezzi ed è stato annunciato il giorno in cui si terrà il primo consiglio comunale del nuovo governo cittadino di Cinisello Balsamo (sabato 14 luglio alle ore 10).

Andiamo quindi a vedere come sarà composto il nuovo consiglio comunale in cui trovano posto sui seggi sette partiti locali (15 per la maggioranza, 9 per l'opposizione).

Sui banchi della maggioranza la parte del leone la farà la Lega con ben nove consiglieri comunali (Daniela Maggi, Giuseppe Parisi, Augusto Giovanni Meroni, Rosario Daino, Silvanna Bognanni, Filippo Modena, Cristiano Alberto Fumagalli, Luca Papini e Davide Roccaro).

Gli alleati della Lega sono la lista civica "La Tua Città" che ha tre consiglieri (Giuseppe Berlino, Maria Gabriella Fumagalli e Giuseppe Seggio), Forza Italia con due rappresentanti (Angelo Antonio di Lauro e Carlo Ciotola) e "NOI con L'ITALIA" con uno (Riccardo Malavolta).

C'è da dire che Giuseppe Berlino potrebbe essere in odore di ottenere la carica di vice sindaco. In questo caso decadrà il suo posto in consiglio comunale e si procederà con una surroga all'interno della propria lista civica.

Per quanto riguarda le opposizioni il Partito Democratico ha il gruppo più folto con sei consiglieri comunali: l'ex sindaco Siria Trezzi, tre ex assessori (Luca Ghezzi, Andrea Catania, Patrizia Bartolomeo) un ex consigliere comunale Marco Tarantola e la new entry Daniele Calabria.

La lista civica rappresentativa dell'ex sindaco Trezzi "Cinisello Balsamo Civica" porta in dote un consigliere comunale che è l'ex assessore Gianfranca Duca.

Il MoVimento 5 Stelle conferma due consiglieri comunali come nella passata legislatura. Saranno il candidato sindaco Maurizio Zinesi e Dafne Loreggia.