Gianluca Cardile saluta, Francesco Calzolaio è il neo dirigente della polizia di stato di via Cilea

Cambio di guardia nel ruolo di dirigente del commissariato della polizia di stato di Cinisello Balsamo. Il dottor Gianluca Cardile lascia il suo incarico ed è destinato a un altro compito di direzione presso il commissariato di Milano, dopo due anni di presenza a Cinisello Balsamo. Al suo posto approda Francesco Calzolaio.

A dare il benvenuto al neo dirigente è il sindaco Giacomo Ghilardi che ha accolto in municipio, nella mattinata di lunedì 8 giugno, il nuovo arrivato: «E' stato un primo incontro informale e interlocutorio. Ho rivolto al nuovo commissario il mio benvenuto e i più sinceri auguri di buon lavoro».

Prima di giungere alla guida del commissariato di via Cilea, il dottor Calzolaio, classe 1978, ha ricoperto l'incarico di vice dirigente e dirigente di quattro commissariati milanesi. Dallo scorso gennaio ha diretto la centrale operativa della questura di Milano e in precedenza il commissariato di Porta Ticinese.

Sempre Ghilardi spiega: «E' stata l'occasione per illustrare brevemente anche la realtà cittadina e per assicurare la massima disponibilità a collaborare; presto ci siederemo al tavolo per fare il punto su aspetti operativi anche con le forze dell'ordine. La sicurezza, il decoro e la legalità restano per noi sempre le priorità».

Il sindaco Ghilardi nei giorni scorsi aveva anche salutato Gianluca Cardile (nella foto qui sotto): «Ho portato un saluto affettuoso e un augurio, a nome di tutta la città, al commissario della polizia di stato dottor Gianluca Cardile. Siamo arrivati insieme al nostro incarico cittadino, a poca distanza di tempo uno dall'altro, e abbiamo percorso questo cammino con grande spirito di collaborazione, condividendo obiettivi e principi».

Termina il primo cittadino: «Lo ringrazio per la professionalità e la determinazione nell'affrontare anche le situazioni più critiche e per i risultati conseguiti».

